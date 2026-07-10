В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Информация о госпитализации главы Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева не соответствует действительности, дирижер готовятся к спектаклям, сообщили в Большом театре.

"В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы госпитализации генерального директора Большого театра, художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.