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Перекрыто движение транспорта из Новороссийска в сторону Геленджика

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта перекрыли из Новороссийска в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", - написал он в мессенджере.

За сорок минут до этого он сообщил, что в городе включили сирену системы оповещения из-за беспилотной опасности.

Ограничена работа аэропорта Геленджика.

Новороссийск Геленджик Андрей Кравченко
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