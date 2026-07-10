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Патрушев сообщил, что ФСБ и ЦРУ готовили операцию по ликвидации бен Ладена

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ и ЦРУ по договоренности президентов России и США готовили совместную ликвидацию лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны - ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность", - сказал Патрушев в интервью ИС "Вести".

По его словам, российская спецслужба выполнила условия соглашения, в то время как американская - нет.

"Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили. Они не решились, удар не нанесли", - отметил Патрушев.

Он сообщил, что директор ЦРУ впоследствии не смог дать объяснений, почему была сорвана операция.

"Но мы-то знаем, что он (бен Ладен - ИФ) - их агент, и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать, просто компрометируя деятельность спецслужб, - они его ликвидировали", - заявил помощник президента РФ.

Николай Патрушев возглавлял ФСБ с 1999 по 2008 год.

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