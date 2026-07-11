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Пассажирский автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане, погибших нет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский междугородний автобус, перевозивший 46 человек по маршруту Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Татарстана, пострадали 15 человек, сообщили в МЧС по республике Татарстан.

"Перевернулся междугородний автобус. Транспортное средство двигалось по маршруту г. Самара - г. Набережные Челны. В автобусе находилось 46 человек, в их числе - 2 водителя и 2 детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека - в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, добавили в ведомстве.

ДТП произошло на автодороге Кузайкино-Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали, уточнили в ГУ МЧС.

Татарстан МЧС РФ
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