Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировка войск "Восток" продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ в зоне специальной военной операции, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гавриловка, Шевченковское, Благодатное, Любицкое, Новосолошино и Коломийцы", - сообщил представитель группировки "Восток" Дмитрий Миськов.

По его данным, за сутки в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла свыше 380 военнослужащих, восемь станций спутниковой связи Starlink, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 32 пункта управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Красный Лиман, Моначиновка, Староверовка, Святогорск и Щурово.

"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты два управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса", - сказал он.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад, потери которых составили до 325 военнослужащих.

Подразделения "Южной" группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по подразделениям девяти украинских бригад. Потери украинских сил за сутки составили до 190 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, семь наземных робототехнических комплексов. Поражены 27 пунктов управления БПЛА, а также четыре блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 29 беспилотников противника", - сообщил он.

По данным начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, за минувшие сутки подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение шести украинским бригадам в Сумской и Харьковской областях.

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 205 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - сказал Межевых.

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Клинов сообщил, что подразделения группировки в течение суток нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районе Херсона, а также в районах Орехова и Камышевахи в Запорожской области. Потери ВСУ на данных участках составили до 65 человек.