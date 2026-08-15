Военные нанесли удар по складскому корпусу с дронами ВСУ в промзоне Чернигова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поразили место хранения ударных беспилотников ВСУ в Чернигове, заявили в субботу в министерстве обороны РФ.

"Объективным контролем зафиксировано поражение складского корпуса, находившегося в промышленной зоне города Чернигов", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, удар по складу нанесен беспилотником "Герань-4 Сикер".

Минобороны РФ опубликовало видео удара.

Ранее в субботу в ведомстве заявили, что российские военнослужащие нанесли удар "Геранью" по газораспределительной подстанции в селе Радомка Черниговской области. Также сообщалось, что накануне был нанесен удар беспилотником "Герань-4 Сикер" по электроподстанции в Черниговской области.