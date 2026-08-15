МИД РФ запросил в США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах на поставки оружия Киеву

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - МИД России запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД в субботу.

Как указала представитель внешнеполитического ведомства, такие поставки неспособны "сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию".

"Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой", - подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, "многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен".

Официального представителя МИД РФ попросили прокомментировать информацию о возможной передаче Украине крупной партии оружия и боеприпасов американского происхождения, которые в настоящее время находятся в распоряжении армии Турции.

Как пояснила Захарова, "судя по документам, обнародованным недавно Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства". "В частности, упоминаются двенадцать установок ракетных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS", - уточнила она.

"Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного "трансфера" смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда имеется в виду перебросить объемный летальный груз киевским получателям", - отметила Захарова.

Кроме того, заявила представитель МИД РФ, "речь идет о странах, претендующих на особую роль в урегулировании украинского кризиса, декларирующих целью приоритетный поиск политико-дипломатического решения".

По словам Захаровой, снабжение Украины оружием и одновременные "попытки использовать миротворческую риторику" "неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает "летальных" поставок Киеву".