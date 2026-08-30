Силы ПВО с вечера субботы сбили 23 БПЛА над Калужской областью

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО над 13 округами Калужской области за вечер субботы и ночь воскресенья уничтожено 23 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 23 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов", - написал глава региона в своем канале в Max.