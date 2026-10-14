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В РФ отмечен рекордно низкий уровень безработицы и рекордно высокий - занятости

В РФ отмечен рекордно низкий уровень безработицы и рекордно высокий - занятости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Безработица в РФ остается на рекордно низком уровне в 2,2%, а численность занятых достигла также рекордных 74,6 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По последним данным Росстата, уровень безработицы сохраняется на рекордно низких отметках - 2,2% по методологии международной организации труда. Численность занятых достигла тоже рекордных оценок - это 74,6 млн человек", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

При этом, отметила она, согласно кадровому прогнозу экономики, до 2032 года рынку труда потребуется около 12 млн работников, как на новые рабочие места, так и на замену тех, кто высвобождается из занятости.

Значительная часть этой потребности приходится именно на рабочие профессии, уточнила вице-премьер.

По ее словам, без учета неквалифицированных специалистов и руководителей 66% этой потребности - работники со средним профессиональным образованием.

"Высокая потребность в рабочих профессиях подтверждается и теми вакансиями, которые размещаются работодателями на портале "Работа в России". Большая часть предложений как раз по рабочим профессиям - их 1 млн", - подчеркнула Голикова.

Она заметила, что с учетом демографических трендов основной резерв российского рынка труда - это молодежь, и задача государства помочь им получить востребованную специальность и найти первое рабочее место.

Татьяна Голикова Росстат
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