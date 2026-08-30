Ландшафтный пожар в Бахчисарайском районе Крыма потушили

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма у села Почтовое на 40 га, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России в воскресенье.

"06:20 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

О пожаре в Бахчисарайском районе стало известно в субботу. Спасателям удалось не допустить распространения огня до границ населенного пункта. Тушение осложнялось сильным ветром и сухой жаркой погодой.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 40 га.