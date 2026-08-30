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Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воскресенье в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Домодедово Росавиация
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