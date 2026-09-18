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Россия может увеличить квоты для трудовых мигрантов из Кении

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия рассматривает возможность увеличения квот для граждан Кении, сообщают "Известия" со ссылкой на посольство РФ в республике.

"Рассматриваем возможность увеличения квот для кенийских граждан, что отвечает интересам обеих сторон: у нас есть потребность в рабочей силе по ряду направлений, у Кении - заинтересованность в организованном трудоустройстве своих граждан за рубежом", - заявили газете в посольстве.

Кроме того, стороны готовят межправительственное соглашение о трудовой миграции - с такой инициативой выступил Найроби, говорится в публикации.

В марте эту тему обсуждали главы МИД России и Кении Сергей Лавров и Мусалия Мудавади, а теперь стороны перешли к предметной работе над документом, подчеркивает издание.

Россия Кения мигранты
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