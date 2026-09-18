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Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Краснодара, Костромы и Ярославля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Приостановили работу аэропорты Краснодара, Костромы и Ярославля, нижегородский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В аэропортах Краснодара (Пашковский), Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Нижний Новгород Краснодар Кострома Ярославль аэропорты
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