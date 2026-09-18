В Курской области за сутки сбили 196 БПЛА, пострадали два человека

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 196 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки, поврежден объект энергетики, ранены два человека.

"Всего в период с 09:00 17 сентября до 09:00 18 сентября сбито 196 вражеских беспилотников различного типа. 90 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По его информации, в результате атак пострадали два человека: в посёлке Коренево Кореневского района - 68-летний мужчина, в селе Песчаное Беловского района - 38-летний мужчина.

В Беловском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в восьми населённых пунктах района. Восстановительные работы начнут проводиться, когда позволит оперативная обстановка.

В слободе Белой Беловского района повреждена крыша недействующей АЗС.