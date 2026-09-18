Поиск

В Курской области за сутки сбили 196 БПЛА, пострадали два человека

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 196 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки, поврежден объект энергетики, ранены два человека.

"Всего в период с 09:00 17 сентября до 09:00 18 сентября сбито 196 вражеских беспилотников различного типа. 90 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По его информации, в результате атак пострадали два человека: в посёлке Коренево Кореневского района - 68-летний мужчина, в селе Песчаное Беловского района - 38-летний мужчина.

В Беловском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в восьми населённых пунктах района. Восстановительные работы начнут проводиться, когда позволит оперативная обстановка.

В слободе Белой Беловского района повреждена крыша недействующей АЗС.

Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

С вечера четверга в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА

Восемь многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки БПЛА

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

 Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

Еще 15 БПЛА сбито на подлете к Москве

Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

 Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

 Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

Количество летевших на Москву дронов увеличилось до 29
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11811 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов