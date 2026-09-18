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В Курской области в результате последних атак БПЛА погиб человек и еще трое ранены

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Утром 18 сентября дрон атаковал частный дом в селе Белица Беловского района, погиб мужчина 1957 года рождения.

В селе Гочево в результате атаки БПЛА на автомобиль были ранены трое мужчин.

"У 65-летнего, 55-летнего и 45-летнего мужчин слепые осколочные ранения. Им оказана первая помощь, всех везем в областную больницу", - добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Гочево Белица
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