Житель Пензенской области осужден на 8,5 лет за перевод денег террористам

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд признал жителя Пензенской области виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), сообщает региональное УФСБ.

По данным спецслужбы, 47-летний осужденный, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр запрещенных в России террористических организаций, "осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования ее деятельности".

"Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.