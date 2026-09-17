Житель Иркутска получил восемь лет за переводы террористической организации

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Житель Иркутска приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), сообщило областное управление СКР.

Следствие и суд установили, что с ноября 2024 года по январь 2026 года обвиняемый, являясь приверженцем идеологии терроризма, перевел деньги с целью финансирования деятельности международной террористической организации.

По данным регионального ГУ МВД, он не раз делал такие денежные переводы. Это пресекли сотрудники центра по противодействию экстремизму областного главка МВД.