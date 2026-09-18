Москва оставляет за собой право на ответ на военную помощь Лондона Киеву

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва оставляет за собой право на ответные действия на шаги Великобритании на украинском треке в рамках реализации права на самооборону, сообщили в МИД России.

На Смоленской площади проинформировали, что 18 сентября в министерство была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия, которой был заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок Украине БПЛА и других систем вооружений.

"Особо отмечено, что в свете проводимой Соединённым Королевством политики российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону. Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью, - говорится в сообщении. - Вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне".

Британской стороне также предъявлено требование "отказаться от проводимой эскалационной линии и перевести свои действия в русло соответствующих международных обязательств".