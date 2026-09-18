Поиск

Москва оставляет за собой право на ответ на военную помощь Лондона Киеву

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва оставляет за собой право на ответные действия на шаги Великобритании на украинском треке в рамках реализации права на самооборону, сообщили в МИД России.

На Смоленской площади проинформировали, что 18 сентября в министерство была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия, которой был заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок Украине БПЛА и других систем вооружений.

"Особо отмечено, что в свете проводимой Соединённым Королевством политики российская сторона оставляет за собой право на необходимые ответные действия в рамках реализации права на самооборону. Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью, - говорится в сообщении. - Вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне".

Британской стороне также предъявлено требование "отказаться от проводимой эскалационной линии и перевести свои действия в русло соответствующих международных обязательств".

Украина Великобритания МИД Дейни Долакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%

Москва озабочена распространением на Арктику западной инициативы ядерного сдерживания

Работа избирательных участков в Сочи возобновлена после атаки БПЛА

Памфилова назвала чушью информацию о взломе ГАС "Выборы"

 Памфилова назвала чушью информацию о взломе ГАС "Выборы"

Избирательный участок на Кубани перенесен из-за БПЛА, 14 участков в ЛНР - на резервном питании

В Сочи избирательные участки прервали работу из-за атаки БПЛА

Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

 Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

 Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11819 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов