В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Дипломату заявлен протест в связи с наращиванием Лондоном поставок оружия Киеву

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия была в пятницу вызвана в МИД РФ, сказали на Смоленской площади.

"(Ей - ИФ) заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе демарша было указано, что остро конфронтационная линия Соединённого Королевства на украинском треке со всей очевидностью подчинена задаче всемерного затягивания и эскалации вооружённого конфликта и лишь отдаляет перспективу его политического урегулирования", - заявили в МИД РФ.

Там отметили, что "британской стороне предъявлен перечень международных обязательств, нарушаемых ею вследствие оказываемой Киеву поддержки": "Разъяснены комплексные риски, связанные с деструктивными действиями англичан, а также тщетность их усилий на фоне превосходства Вооружённых сил Российской Федерации, удерживающих стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции".

На Смоленской площади обратили внимание британского дипломата, что "массированными поставками дальнобойных наступательных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима, которые не могут характеризоваться иначе как терроризм и военные преступления".