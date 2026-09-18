Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство за последние пять лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в сфере рыбохозяйственной деятельности, сообщил на Международном рыбопромышленном форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Следует продолжать развитие оперативного прогнозирования и промысловой разведки. От точности и эффективности научной работы во многом зависит успех добычи в целом. Учитывая значимость данного направления, правительство ежегодно выделяет на исследования значительное финансирование. За пять лет - 33,5 млрд рублей", - заявил он.

Патрушев отметил, что эта работа актуальна в связи с тем, что второй год подряд из-за природных факторов меняется видовой состав добываемых водных биоресурсов. "Повлиять на природные факторы нельзя. Тем не менее мы должны адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия", - считает он.

По его словам, сейчас в России работают 18 научно-исследовательских судов. Этот флот продолжает обновляться: к 2028 году на воду должны быть спущены еще два судна.

"Ежегодно ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) совершает около тысячи экспедиций, благодаря чему российским рыбакам открываются новые районы промысла. Кроме того, в начале 2026 года вернулись участники Большой Африканской экспедиции. По ее итогам российским рыбакам уже открылись дополнительные возможности добычи различных видов водных биоресурсов. Этот результат как раз является примером той конкретной практической отдачи, которую должен давать диалог государства, науки и бизнеса. Поэтому данное направление работы всегда должно быть в приоритете", - подчеркнул Патрушев.

Говоря о цифровизации отрасли, вице-премьер заявил, что рыбохозяйственному комплексу нужна единая платформа для сбора и анализа информации о промысловой ситуации, производстве, прогнозных показателях. Особую роль также играют данные спутникового и научного мониторинга.

"Все это в сочетании с накопленной информацией о запасах и выловах позволит выстраивать более качественные прогнозные модели на перспективу. Знаю, что такая работа уже ведется. В обозримой перспективе мы должны увидеть ее результат", - сказал он.