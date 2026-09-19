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UKMTO заявляет о риске прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие суда подвергаются значительному риску при прохождении через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена, где поддерживаемые Ираном хуситы захватывают все новые территории, говорится в опубликованном в пятницу докладе Управления морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

По оценке ведомства, уровень угрозы в прилегающем Аденском заливе также значителен, в то время как риск транзита через Ормузский пролив остается "критическим".

"С момента объявления хуситами морской блокады саудовского судоходства в UKMTO поступили сообщения о гибели шести человек, - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что недавний захват силами хуситов города Моха свидетельствует об усилении их контроля над участками побережья Красного моря.

Йемен Иран хуситы
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