CNN сообщил, что у США и Саудовской Аравии нет ясного плана по противодействию хуситам

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США и Саудовская Аравия на данный момент не имеют четкого понимания того, как остановить движение "Ансар Аллах" (хуситов), сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"Многочисленные собеседники заявили, что ни США, ни ключевой союзник Саудовская Аравия не располагают внятными планами, как отбить атаки хуситов", - информирует телеканал.

"Источники выразили сомнения, что Саудовская Аравия сможет сама остановить хуситов", - отмечает CNN.

Один из американских чиновников, однако, сказал телеканалу, что, по мнению властей США, они дают Эр-Рияду достаточно для успешных действий против хуситов. Власти королевства, в свою очередь, уверяли Вашингтон, что обучаемые Эр-Риядом силы правительства Йемена боеспособны. Однако, как отметили источники, ранее американская разведка месяцами предупреждала, что хуситы предпримут попытку перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

В итоге, по данным источников, действия хуситов привели к отмене планировавшейся на минувший понедельник встречи Ирана и стран Персидского залива по теме Ормузского пролива. "Атаки хуситов, ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива влияют на соглашение по Ормузскому проливу. Саудовская Аравия требует - "все или ничего"; это понять можно, но задерживает весь процесс", - рассказал CNN региональный источник.

Также собеседники рассказали, что в последнее десятилетие руководство США игнорировало угрозу хуситов, несмотря на предупреждение чиновников более низкого звена и региональных игроков. Удары США по хуситам в 2025 году также не смогли поколебать их позиции в Йемене, и стороны пошли на перемирие.

Ранее США и хуситы провели встречу в Омане, и по словам одного американского чиновника, в ходе нее удалось "укрепить режим прекращения огня".

В свою сторону в минувший четверг представитель хуситов сказал CNN, что США высказали нежелание вмешиваться в конфликт, и что "Ансар Аллах" позитивно оценивает такое решение.

На прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и просил об ударах по хуситам, однако в Белом доме отказались.

Источники отмечают, что для борьбы с хуситами требуется развертывание дополнительных сил в Йемене из Саудовской Аравии или откуда-либо еще, а также обязательства США в отношения решения конфликта; однако ни то, ни другое не кажется сейчас вероятным. Также представители властей США и стран Персидского залива сомневаются, что справиться с вызовом со стороны хуситов возможно исключительно военными методами.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд в свою очередь оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.