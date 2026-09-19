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Власти РФ выделили 157 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по льготной ипотеке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно выделяет из резервного фонда 157 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам.

"Правительство продолжает оказывать поддержку гражданам для улучшения жилищных условий. На субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 157 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

Отмечается, что из общей суммы почти 66 млрд рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки", в рамках которой льготный кредит для покупки квартиры или дома могут взять родители, воспитывающие детей. "Еще около 6 млрд рублей предусмотрено для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" и порядка 85 млрд рублей - на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", - сообщает правительство.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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