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Расходы бюджета на льготные ипотечные программы в 2026 году составят 1,6-1,7 трлн рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета на льготные ипотечные программы в 2026 году оцениваются в 1,6-1,7 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Сегодня в условиях роста процентных ставок расходы на ипотеку выросли в бюджете. Вот они по этому году составят где-то около 1,6-1,7 трлн рублей, в прошлом году - 2 трлн. Но когда ставки были низкие, размеры субсидирования процентных ставок по ипотеке колебались около 200-300 млрд рублей", - сказал он.

Сейчас самой массовой программой льготной ипотеки является "Семейная ипотека": в проекте бюджета на 2027-2029 гг. под нее заложены расходы в объеме 1,65 трлн рублей. В число других льготных программ, на которые выделяются субсидии из бюджета, входят IT-ипотека, Дальневосточная ипотека, сельская ипотека, а также программа ипотеки по ставке 8%, которая завершилась 1 июля 2024 года.

Власти с 1 октября 2026 года скорректировали условия программы семейной ипотеки: процентная ставка и сумма теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи. В числе других изменений - ограничение максимального срока субсидирования льготного ипотечного кредита - 15 лет.

Хроника 07 июня 2024 года – 21 октября 2026 года Ипотека в России
Антон Силуанов Дальневосточная ипотека Госдума IT-ипотека
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