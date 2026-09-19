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Свыше 3 млн россиян проголосовали онлайн на выборах в Думу на федеральной платформе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 3 млн избирателей дистанционно проголосовали на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в 32 регионах РФ, свидетельствуют данные федерального портала ДЭГ.

Как отмечается на портале, в ДЭГ приняли участие 3 млн 30 тыс. 825 избирателей.

Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

Явка на федеральной платформе, по состоянию на 10:30 второго дня голосования, составила 75,05%.

Как уточнили в Минцифры РФ, в топ регионов по явке на 10:20 вошли: Смоленская область - 83%, Новгородская область - 83%, Республика Марий Эл - 82%, Магаданская область - 79% и Костромская область - 78%.

Дистанционное электронное голосование на выборах 18-20 сентября проводится на федеральной платформе в 32 регионах России.

ДЭГ Госдума РФ
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