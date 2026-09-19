За последние сутки в РФ в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма

Председатель ЦИК России Элла Памфилова Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России за последние сутки в ходе выборов в Госдуму девятого созыва в 15 регионах зафиксированы 24 ложных сообщения об актах терроризма; за всю избирательную кампанию возбуждено 22 уголовных дела, большая часть из них по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в субботу.

"За истекшие сутки (...) в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями, в том числе зарегистрировано 24 ложных сообщения о якобы об актах терроризма в 15 субъектах Российской Федерации", - сказала глава ЦИК журналистам.

По ее словам, в целом за весь период избирательной кампании в регионах возбуждено 22 уголовных дела, которые связаны непосредственно с выборами, большая часть из них по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.