В Сочи восстановлена работа сирен, предупреждающих в том числе об угрозе атаки БПЛА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы отремонтировали сиренно-речевые установки, которые повредила молния в непогоду в Сочи, сообщил мэр Андрей Прошунин в субботу.

"Работа сиренно-речевых установок восстановлена в полном объеме. Угроза БПЛА сохраняется, оставайтесь в безопасные местах до отмены атаки. Работает ПВО", - написал градоначальник в своем канале в Max.

Ранее сообщалось, что во время непогоды молния повредила сиренно-речевые установки, которые включают во время атак беспилотников и безэкипажных катеров.