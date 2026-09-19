Молния вывела из строя сиренно-речевую установку в Сочи

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупреждают горожан и гостей курорта о временном отсутствии сигналов об угрозах ЧС.

"Сиренно-речевые установки в Сочи в настоящее время работают с перебоями из-за повреждения молнией. Ведутся работы по восстановлению штатного режима работы звуковой системы оповещения. В связи с атакой БПЛА прошу принять все меры предосторожности", - сообщил мэр города Андрей Прошунин в субботу в мессенджере Max.

19 сентября в Сочи выпало рекордное количество осадков - до 100 мм.