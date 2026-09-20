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В Воронежской области уничтожены 43 БПЛА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении более сорока беспилотников над регионом, пострадали подросток и мужчина.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и девятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По предварительный информации, два жителя региона получили ранения средней тяжести. Из пригородного района в областную детскую больницу доставлен мальчик 2012 года рождения. В другом муниципалитете под Воронежем госпитализирован мужчина 1989 года рождения.

В трех пригородных районах в результате падения обломков БПЛА повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, несколько автомобилей. Еще в одном муниципалитете обломки посекли фасад и кровлю нескольких построек, грузовой транспорт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, включая Воронежскую область.

Воронежская область Александр Гусев
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