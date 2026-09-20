За ночь над российскими регионами сбиты свыше 1,1 тысячи беспилотников ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.