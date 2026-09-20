Над территорией Рязанской области сбили 32 дрона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении более тридцати беспилотников над регионом, повреждены жилые дома.

"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе поврежден частный дом. Пострадавших нет, добавил Малков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, включая Рязанскую область.