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ВСУ почти 160 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 156 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах в понедельник.

Удары были нанесены по 13 округам. Противник совершил 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 12 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом сбито и подавлено 157 беспилотников.

В результате атак пострадали 11 человек, в том числе подросток 17 лет. Пятеро из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, уточнил Шуваев.

Александр Шуваев Белгородская область
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