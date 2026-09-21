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Жительница Шебекина получила травму при взрыве дрона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Жительница Шебекина получила акубаротравму при взрыве дрона, лечиться она будет амбулаторно, сообщил оперштаб Белгородской области.

На месте атаки разбиты стекла автобуса и повреждены кузова трех автомобилей.

Еще один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно в Шебекине, там повреждения получили остекление предприятия и машина. В результате удара третьего дрона загорелся грузовик, его потушили.

В селе Купино Шебекинского округа от атак дронов получили повреждения автобус, грузовой и легковой автомобили. В селе Кошлаково FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю - повреждены стекла и кузов.

В селе Красная Поляна от взрывов дронов разбиты кабины трех грузовиков и посечено остекление частного дома. В районе села Чураево при ударе дрона поврежден автомобиль. Село Ржевка атаковал FPV-дрон - там поврежден объект инфраструктуры.

В городе Валуйки в результате атаки беспилотника посечены осколками два автомобиля.

В селе Дорогощь Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона загорелась кровля социального объекта - возгорание потушено. В Грайвороне при детонации дрона посекло кузов автомобиля.

В Красной Яруге дрон атаковал частный дом - повреждены крыша и фронтон.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Ржевка Белгородская область Грайворон Шебекино
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