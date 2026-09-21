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ЛДПР обошла ЕР по числу мандатов в Думе Катангского округа Иркутской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области в Думу Катангского муниципального округа прошли семь кандидатов от ЛДПР и шесть единонроссов, сообщил журналистам председатель областного избиркома Илья Дмитриев.

"В думу Катангского муниципального округа выбирали 15 депутатов. Избраны семь кандидатов от ЛДПР, шесть - от "Единой России" и два самовыдвиженца", - сказал Дмитриев.

В думе Шелеховского муниципального округа замещался 21 мандат.

"Восемь мандатов получила "Единая Россия", семь мандатов - "Справедливая Россия", по одному - ЛДПР и КПРФ, три - "Новые люди". По округу №7 два кандидата набрали одинаковое количество голосов - по 273, это Юлия Блиндюк от "Единой России" и Анна Орлова, самовыдвиженец. Судьбу мандата решит жеребьевка", - сказал глава облизбиркома.

18-20 сентября в Иркутской области прошли девять избирательных кампаний. Помимо выборов депутатов Госдумы РФ состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по 18 одномандатному округу и семь муниципальных кампаний. Это выборы депутатов дум Катангского и Шелеховского округов, довыборы по одному депутату в думы Братска, Братского района, Нижнеилимского муниципального округа, двух депутатов думы Тулунского района и двух депутатов в пятимандатном округе в думу Эхирит-Булагатского района.

ЛДПР Единая Россия Илья Дмитриев Иркутская область
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