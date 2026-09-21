Явка на выборах в Думу составила 59,32%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,32%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"О нескольких рекордах я уже говорила, вот хочу сказать еще об одном - связана с явкой. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Вот вы видите, да, какая была явка в прежние годы на выборах депутатов Государственной думы, и сейчас она уже превысила сейчас, да, вот более 59%", - сказала Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

Согласно представленному слайду, явка составила 59,32%.