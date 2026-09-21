"Единая Россия" в декабре проведет ротацию во всех высших партийных органах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на предстоящем в декабре съезде партии планирует ротацию всех высших партийных органов, а также намерена принять манифест, который станет программой партии на долгосрочную перспективу, сообщил глава Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"На декабрьском съезде у нас ротация всех высших органов (...), будет избираться и секретарь Генсовета, и все высшие должностные лица, у которых по уставу заканчивается пятилетний срок", - сообщил Якушев на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, как сообщил Якушев, к съезду будет подготовлен большой пакет поправок в устав партии, планируется принятие программного манифеста.

"Мы планируем на декабрьском съезде принять манифест партии. Сейчас мы приняли краткосрочную программу на пять лет, с которой идем на выборы. А на декабрьском съезде мы будем принимать долгосрочную программу, наш манифест, где мы дадим серьезные ориентиры на долгие годы вперед: к чему будет стремиться партия, как она видит будущее нашей страны, и как она видит будущее свое и свое развитие", - сообщил глава Генсовета "Единой России".