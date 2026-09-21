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"Единая Россия" после подсчета 95,18% протоколов набирает 57,83% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" после подсчета 95,18% протоколов лидирует на выборах в Госдуму и набирает 57,83% голосов, на втором месте идет КПРФ, которая набрала 13,81%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Сейчас обработано 95,18% голосов. Вот у нас осталось еще менее 5%, но они тоже будут иметь значение, какая-то корректировка небольшая, но может быть. А в целом, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов. И вот вы видите результат по мандатам, которые она набирает, то есть по одномандатным округам - 208 одномандатных округов", - сказала Памфилова, подводя предварительные итоги прошедших выборов.

На втором месте - партия КПРФ, которая, как озвучила Памфилова, предварительно, получила 13,81% и пять одномандатных округов. ЛДПР набирает 8,98% и два одномандатных округа, партия "Новые люди" - 7,96%.

При этом Памфилова подчеркнула, что это предварительные данные.

Единая Россия Элла Памфилова Госдума ЦИК РФ
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