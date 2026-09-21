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Захарова отметила попытки коллективного Запада контролировать медиасферу повсеместно

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны пытаются контролировать медиасферу не только у себя, но и за пределами своих стран, заявила представитель МИД России Мария Захарова, выступая на медиафоруме, посвященном 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (ОАНА).

"65 лет назад мировое сообщество уже признавало, что информационная монополия всего лишь нескольких западных агентств это не то что не норма, а это угроза, и что страны Азии и Тихого океана имеют право на собственный голос. И что без этого голоса огромная часть земного шара, информационная составляющая будет неполной", - сказала она.

"И вот посмотрите, где мы, собственно, все оказались спустя 65 лет. ЮНЕСКО по-прежнему декларирует свободу прессы, регулярно проводит конференции о защите журналистов. При этом не менее значительная часть, если мы возьмем географию, информационного поля занимает Европейский Союз, который без судебного решения, без правовой процедуры, буквально актом исполнительной власти блокирует вещание телеканалов, блокирует вещание интернет-порталов на всей территории целого европейского субрегиона, то есть 27 государств", - отмечает дипломат.

"Мало того, это самое коллективное западное меньшинство пошло еще дальше: оно блокирует не только информацию в зоне своей юрисдикции, своей ответственности, оно уже протягивает руки для того, чтобы модерировать контент на тех континентах, к которым не принадлежит. И ведь посмотрите, ЮНЕСКО, которое 65 лет назад имело мудрость дать развитие ОАНА для того, чтобы стимулировать информационные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, даже не квалифицирует это как нарушение свободы прессы", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова ЮНЕСКО ОАНА МИД
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