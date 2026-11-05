КС установил гарантии обеспечения инвалидов адаптированным жильем

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Суды обязаны понуждать органы власти помогать инвалидам с получением адаптированного жилья, в том числе при отсутствии статуса малоимущего, говорится в постановлении Конституционного суда России.

Поводом к проверке статей 49 и 57 Жилищного кодекса, а также статьи 17 федерального закона "О социальной защите инвалидов" стали дела инвалидов Светланы Луниной и Ларисы Дружковой.

Лунина живет в Екатеринбурге с сыном в комнате общежития колледжа, где работала, с 2010 года стоит в очереди за жильем как малоимущая. В 2023 году она получила I группу инвалидности, вынуждена передвигаться в кресла-коляске. В декабре того же года ее комнату признали непригодной для проживания инвалида и не подлежащей ремонту и реконструкции.

Дружкова также инвалид I группы и нуждается в кресле-коляске. Квартира в Курске принадлежит ее матери, в январе 2022 года была признана непригодной для инвалида-колясочника. Дружкову признали нуждающейся в жилье, так как ее многоквартирный дом нельзя приспособить для инвалида, но статус малоимущей с правом на жилье по договору соцнайма она не получила.

Заявительницы попытались добиться внеочередного предоставления адаптированного жилья через суд. В деле Луниной суды указали, что закон не предусматривает внеочередного обеспечения жильцов общежитий, а в деле Дружковой - что администрация города не обязана предоставлять ей другое жилье, так как не является наймодателем, ее квартира не относится к муниципальной собственности.

Конституционный суд признал оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, так как они не препятствуют предоставлению жилья инвалидам в схожих случаях, в том числе вне очереди.

КС указал, что, если от трудоспособного гражданина государство вправе ожидать активных действий в улучшении своих жилищных условий, то ожидать такой активности от инвалидов, полностью или существенно не трудоспособных, "едва ли уместно".

"Оставление таких инвалидов (...) в условиях необходимости самостоятельно улучшать свои жилищные условия, как правило, выглядит не только практически нецелесообразным, но и этически неприемлемым", - говорится в постановлении.

Публичный правопорядок обязан активно содействовать инвалидам, чьи мобильность и трудоспособность ограничены и чье единственное жилье признано непригодными для них, в обеспечении жильем на постоянной или хотя бы временной основе, постановил КС. В таких ситуациях, указал суд, закон предполагает, что власти будут содействовать не только малоимущим, если они не могут сами себя обеспечить жильем.

"Своевременность и эффективность такого содействия, а равно и обоснованность отказа граждан от предлагаемых им вариантов улучшения жилищных условий подлежат судебному контролю. При этом на суды возлагается обязанность понуждать уполномоченные органы к принятию требуемых мер в случае их неоправданного бездействия и в случае недостаточной результативности принятых мер", - говорится в постановлении.

Исключение составляют случаи, когда инвалид необоснованно отказывается от предложенных вариантов.

Оспариваемые нормы также не мешают предоставить жилье вне очереди, когда речь идет о малоимущем инвалиде-колясочнике из общежития, если его единственное помещение признали непригодным, нельзя устранить недостаток из-за конструктивных особенностей. То же относится и к ситуации, когда нельзя найти пригодное жилье в том же здании, хотя инвалид продолжает работу, дающую основание на место в общежитии, либо его нельзя оттуда выселить без предоставления другого жилья.

Среди мер, которые власти могли бы принять, суд назвал обмен жилья инвалида на сопоставимое, но адаптированное, в том же населенном пункте, предоставляемое на том же основании; обеспечение жильем инвалида или члена его семьи из государственного или муниципального фонда с одновременной передачей непригодного жилья в государственную или муниципальную собственность; содействие инвалиду за счет бюджета в рамках региональных социальных программ; внеочередное обеспечение пригодным жильем из соцфонда в рамках части 2 статьи 91.15 ЖК.

До того, как инвалид фактически получит нужное жилье, ему должны предоставить адаптированное помещение временно из маневренного фонда, указал КС.

Право Дружковой на проживание в адаптированном для нее жилье подлежит защите в соответствии с толкованием КС. Что касается Луниной, то, поскольку суды уже обязали властей предоставить ей адаптированное жилье вне очереди по иным основаниям, решения по ее делу подлежат пересмотру, если они не обеспечивают ее интересы и не согласуются с позициями постановления КС.