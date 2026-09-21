На выборах в Закс Петербурга ЕР побеждает в 21 из 25 одномандатных округов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" занимает первое место на выборах в Законодательное собрание Петербурга по единому округу с 55,45% голосов по результатам обработки свыше 89% протоколов, сообщил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Второе место остается за партией "Новые люди" (11,82%), на третье место поднялась КПРФ (11,28%), на четвертом располагается ЛДПР (10,19%), на пятом - партия "Зеленые" (6,17%).

Партия "Справедливая Россия" на текущий момент набирает 3,41% голосов.

Большинство мест в одномандатных округах на выборах в парламент Петербурга также отходят "Единой России". "Думаю, с учетом 87% обработанных бюллетеней лидеры по округам уже вряд ли изменятся", - сказал Мейксин.

По данным Мейксина, в 21 округе из 25 побеждают представители ЕР, включая 18 действующих депутатов Заксобрания от этой партии, а также заместителя главы Выборгского района Наталию Никишину. Еще в четырех округах победу предварительно одерживают кандидаты от "Зеленых", депутаты Закса Михаил Амосов и Андрей Алескеров, а также депутат от ЛДПР Андрей Малков и депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов.

Явка на выборах в Заксобрание на текущий момент составляет 51,34%, и Мейксин оценил ее как очень высокую. Также онсообщил, что на текущий момент явка на выборах в Госдуму в Петербурге составляет 56,08% по итогам обработки порядка 86,5% протоколов. Здесь большинство - 54,47% голосов - отходит "Единой России", "Новые люди" набирают 11,56% голосов, ЛДПР - 11,17%, КПРФ - 9,49%, партия "Зеленые" - 5,49%, остальные - менее 5%. В семи одномандатных округах на выборах в Госдуму побеждают представители "Единой России", в одном - КПРФ.

Явка на выборах в Государственную думу в Петербурге в 2021 году составила 37,35%, на выборах в Заксобрание - 35,52%.