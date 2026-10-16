Мосгорсуд оставил без изменения приговор экс-руководителям подведомственного Минтрансу ФГУПа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд утвердил приговор бывшим руководителям подведомственного Минтрансу ФГУПа "ЗащитаИнфоТранс", осужденным за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой государственной системы информационной системы обеспечения транспортной безопасности, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Мосгорсуд в апелляционной инстанции оставил приговор Симоновского районного суда Москвы без изменения", - сообщил ЦОС.

Бывший гендиректор ФГУП Юрий Спасский приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей, его бывший заместитель Виктор Парахин приговорен к 7 годам колонии и аналогичному штрафу.

Руководителю проектов Роману Лаврентьеву суд назначил наказание в виде 6 с половиной лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

"Противоправная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с СК России", - сообщили в ЦОС.

Как сообщили в Следственном комитете, фигуранты дела признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

"Следствием и судом установлено, что в конце 2020 года фигуранты путем дезинформирования руководства Минтранса России инициировали заключение госконтракта на доработку ключевой информационной системы, используемой для обеспечения безопасности населения на транспорте", - сказали в СКР. Изменения предполагали внедрение обмена данными между ведомствами, задействованными в противодействии распространению пандемии коронавируса. При этом фактически необходимые доработки уже начали применяться в системе несколько месяцев назад.

"В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, злоумышленники заключили субподрядный договор с аффилированной организацией ООО "Инфорион", сфальсифицировали отчетную документацию и представили реализованные ранее доработки как результат работы подрядной организации",- сообщили в СК.

По оценке ФСБ, всего было похищено 100 млн рублей.

В ЦОС напомнили, что Генпрокуратура в апреле 2026 года добилась обращения имущества ООО "Инфорион" и фигурантов в доход государства.