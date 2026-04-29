Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова более чем на 6 млрд рублей, сообщили в среду в суде.

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - сказали в суде.

В доход государства обращены загородные дома, квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости, а также премиальные автомобили, яхта, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия.

Как ожидается, решение будет обжаловано.

Как сообщили в Мосгорсуде, суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 258 млн 500 тыс. рублей, эквивалентные стоимости проданных объектов недвижимости и госпошлину в размере 900 тыс. рублей.

В Мосгорсуде уточнили, что в доход РФ обращена недвижимость в Москве, Сочи, Анапе, Московской области, Республике Крым; земельные участки и объекты капитального строительства, в Московской области. Также в казну обращены автомобили премиум-класса, моторная яхта и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов.

Как ранее заявляли в прокуратуре, "установлено, что бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств".

По данным надзорного ведомства, ответчики организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц, при этом деньги на бизнес они брали из госконтрактов.

Общая стоимость коррупционных активов оценивается в 6 млрд рублей. Всего ответчиками по иску выступают 15 человек.