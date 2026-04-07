Прокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса на 6 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Никулинский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова более чем на 6 млрд рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

"Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 млрд рублей", - заявили в Генпрокуратуре.

"В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры установлено, что бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ответчики организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц, при этом деньги на бизнес они брали из госконтрактов.

"Кроме того, на неподтвержденные доходы они построили загородные дома, приобрели квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости в России и Франции, а также премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц", - добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура оценила общую стоимость коррупционных активов в сумму 6 млрд рублей.

"Вопросы противодействия коррупции находятся в Генпрокуратуре России на особом контроле", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь источник, знакомый с текстом искового заявления, сообщил "Интерфаксу", что прокуратура просит суд в качестве обеспечительных мер арестовать денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также запретить им передачу активов третьим лицам.

Всего ответчиками по иску выступают 15 человек.


Генпрокуратура Алексей Семенов Минтранс
