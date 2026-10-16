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В Думу внесли на ратификацию соглашение о Белорусско-Российском университете

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и Белоруссии об условиях деятельности Белорусско-Российского университета.

Соглашение подписано 30 января 2026 года в Москве и Минске. Оно направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учетом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Белоруссии и в мировом гуманитарном пространстве.

В частности, соглашение предусматривает, что университет на территории РФ пользуется статусом федеральной государственной образовательной организации высшего образования и находится в ведении министерства науки и высшего образования РФ.

А в Белоруссии с белорусским законодательством университет является государственным учреждением высшего образования и подчиняется министерству образования республики. При этом университет учрежден в городе Могилеве.

Госдума Белоруссия Белорусско-Российский университет Могилев
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