Россияне смогут поступать в белорусские вузы "на бюджет" по результатам ЕГЭ

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С этого года российским абитуриентам предоставлена возможность поступления на бюджетную форму обучения в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, сообщил министр образования Белоруссии Андрей Иванец на пресс-конференции в четверг.

"В этом году у нас впервые абитуриенты из Российской Федерации смогут поступать на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ", - сказал глава Минобразования. Он уточнил, что в прошлом году граждане РФ могли поступать по результатам ЕГЭ на платную форму, причем на условиях, равных с гражданами Белоруссии.

"В этом году мы предусматриваем порядка тысячи мест для ребят из Российской Федерации", - добавил Иванец.

Министр отметил, что "поступление на бюджетную форму получения образования для этих ребят по результатам ЕГЭ предусматривает те обязательства, которые несут сегодня наши ребята, из Беларуси, - а именно, двухлетняя отработка на предприятиях и в организациях Республики Беларусь".