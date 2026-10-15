Правительство РФ рассмотрит законопроект о Белорусско-Российском университете

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о ратификации соглашения между кабинетами министров РФ и Белоруссии об условиях деятельности Белорусско-Российского университета.

"Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в городе Москве и городе Минске 30 января 2026 года", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

В июле сообщалось, что Белоруссия ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета.

Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами.

При этом образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам - в соответствии с законодательством РФ.