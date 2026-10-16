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Посадка на "Сапсаны" по биометрии станет доступна в I полугодии 2027 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пассажирам "Сапсанов" в первой половине 2027 года станет доступен сервис посадки на поезд с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) без предъявления паспорта, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Сервис посадки на поезд по биометрии поэтапно масштабируется на новые направления. Уже сейчас он доступен пассажирам на пяти маршрутах. Ожидаем, что пассажиры "Сапсанов" смогут воспользоваться такой опцией в первом полугодии 2027 года", - сказали в аппарате.

Чиновники заверили, что пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность при посадке на поезд - по паспорту или с помощью биометрии.

В РЖД 16 октября объявили о начале тестирования сервиса посадки на поезд по биометрии в "Сапсанах".

В аппарате вице-премьера напомнили, что с апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново, Москва - Кострома, с августа - на направлениях Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в ЕБС и согласиться на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам. В настоящее время на ее базе предоставляется более 20 услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, посадка на самолет, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ без паспорта.

МФЦ ЕБС РЖД Сапсан Дмитрий Григоренко
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