Посадку на поезд по биометрии ввели еще на двух направлениях из Нижнего Новгорода

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сервис посадки на поезд с использованием данных из Единой биометрической системы (ЕБС) без предъявления паспорта запущен на двух новых направлениях из Нижнего Новгорода, планируется дальнейшее масштабирование сервиса, сообщил через пресс-службу вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"С сегодняшнего дня пассажирам доступны новые направления для посадки на поезд по биометрии. Будем и дальше масштабировать эту услугу. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг", - сказал он.

Он уточнил, что сервис запущен на направлениях Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода, отметили в аппарате вице-премьера.

С апреля 2026 года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново, Москва - Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в ЕБС и предоставить согласие на обработку данных; сервис доступен на поездах дирекции скоростного сообщения. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.

"При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность - по паспорту или с помощью биометрии", - подчеркнули в аппарате Григоренко.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам. Сейчас на ее базе предоставляется более 20 услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, посадка на самолет, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ без паспорта.