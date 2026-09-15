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Девять стран ЕС отложили введение биометрического контроля EES на границе

Они заявили ЕК, что им нужно больше времени на доведение системы до доработки технологий

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Девять стран Евросоюза решили отложить введение биометрического контроля на границе в рамках запуска автоматизированной системы въезда/выезда (EES) на неопределенный срок, пишет Guardian.

Cистема EES, которую прорабатывали с 2017 года, была запущена в октябре 2025 года, и ожидалось, что она полностью заработает в апреле. Впоследствии странам предоставили 150-дневный льготный период, в течение которого они могли отменить проверки во избежание коллапса в аэропортах. Система должна была заработать 6 сентября, однако это пришлось отложить из-за сбоев, вызвавших образование длинных очередей в аэропортах.

Германия, Мальта, Нидерланды, Швейцария и Бельгия, а также еще более популярные у туристов Франция, Греция, Португалия и Италия заявили ЕК, что им нужно еще больше времени на доработку технологий и программного обеспечения, чтобы биометрический контроль заработал должным образом. Испания, у которой были проблемы EES на начальном этапе, теперь использует систему полноценно, отмечает газета.

Отсрочка со введением EES не повсеместна в этих странах. Систему уже используют на терминале Eurostar в Брюсселе и в порту Антверпена, в аэропорту Франкфурта-на-Майне и в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме.

Руководство авиакомпаний и аэропортов Евросоюза также считают, что запуск биометрического контроля на границах необходимо отложить как минимум до апреля 2027 года, пишет Independent. За это время планируется увеличить штат сотрудников и обеспечить эффективное функционирование EES.

Автоматизированная система въезда/выезда (EES) направлена на контроль прибывающих в страны Шенгенского соглашения из третьих стран, в том числе из России. Речь идет о поездках продолжительностью не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

При первом въезде в зону Шенгена у путешественников из третьих стран, включая россиян, будут собираться биометрические данные. Пограничники сохранят все личные данные в цифровом файле, а вместо привычного штампа в паспорте документ необходимо будет провести через электронный киоск. Система сама определит, регистрировался ли турист ранее.

При последующих поездках внутри стран Шенгенского соглашения биометрию проверять не будут. Все данные в базе Entry/Exit System хранятся три года, затем их нужно будет обновить.

Бельгия Германия Евросоюз Испания Италия EES
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