Захарова назвала недопустимой риторику спикера парламента Молдавии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заявление спикера парламента Молдавии по поводу возможной высылки из страны российского посла Олега Озерова недопустимо, сказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"1 октября спикер молдавского парламента заявил о возможности высылки главы российской дипмиссии, а также обвинил его в империализме. Подобная риторика в принципе недопустима, она свидетельствует о полном отсутствии у оппонентов Озерова реальных поводов для обвинений в неуважении страны пребывания", - сказала она.

Как отметила дипломат, вызовы российского посла в МИД страны "поставлены на поток", а также они "сопровождаются шоу с предъявлением неких обломков дронов".

По ее словам, происхождение данных беспилотников неизвестно, а вся "дроновая истерия" Кишинева "используется молдавским руководством как предлог для отработки русофобских установок западных спонсоров".